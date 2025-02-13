Среди новых электромобилей наибольшим спросом пользовался BYD Song Plus EV.

В прошлом месяце автопарк нашей страны пополнили 3637 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Об этом сообщают специалисты портала "УкрАвтопром".

Если сравнивать с январем 2024-го, то спрос на электрические авто вырос почти на 3%. Основную массу зарегистрированных в январе электромобилей составили легковые авто (3499 единиц). Из этого количества 646 единиц составили новые авто, а 2853 - подержанные.

ТОП-5 новых электромобилей января:

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BYD Song Plus EV - 149 единиц;

Zeekr 001 - 59;

Zeekr 7X - 41;

Audi Q4 e-tron - 39;

Volkswagen ID.4 - 39.

ТОП-5 подержанных электромобилей:

Nissan LEAF - 355 единиц;

Tesla Model Y - 341;

Tesla Model 3 - 312;

Hyundai Kona Electric - 169;

KIA Niro EV - 155.

Рынок электромобилей - последние новости

В январе стало известно, что в прошлом году украинский рынок электрических авто вырос на 38%. Среди новых электромобилей наибольшим спросом пользовались VW ID.4, Honda M-NV и BYD Song Plus. Если говорить об импортированных подержанных электромобилях, то здесь в тройку лидеров попали Nissan Leaf, Tesla Model 3 и Tesla Model Y.

Также напомним, что недавно специалисты назвали лучшие недорогие электромобили с пробегом. В список попали, в частности, Tesla Model 3, Kia e-Niro, Skoda Enyaq, Volkswagen ID.3 и Peugeot e-208.

А еще ранее был представлен список самых надежных электрических авто. Специалисты советуют обратить внимание на такие модели как Polestar 2, Cupra Born и Renault Megane E-Tech.

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