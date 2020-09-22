Новые батареи очень важны для производства новых электрокаров Tesla - Semi, Cybertruck и Roadster.

Глава Tesla Илон Маск сделал важное объявление относительно предстоящего батарейного мероприятия Battery Day, которое состоится уже сегодня, 22 сентября. В нескольких твитах он сообщил, что массовое производство нашумевших новых батарей собственной разработки Tesla начнется только в 2022 году. Они важны для долгосрочных производственных целей компании, в первую очередь они предназначены для Semi, Cybertruck и Roadster.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"И хотя Маск прямо не упоминает новую батарею, очевидно, что речь именно о ней, учитывая контекст и многочисленных утечки. Буквально на днях мы рассматривали фотографии прототипов аккумуляторных ячеек нового формата в корпусе 54х98 мм - они в десять раз объемнее элементов формата 2170 (21 мм - диаметр, 70 мм - высота), используемых в электромобилях сейчас. Ожидается, что эти новые батареи Tesla с более доступной ценой (ниже 100 долларов за кВт-ч емкости) и повышенной долговечностью (гарантированный ресурс 1 миллион миль) смогут произвести мини-революцию в автомобильной и энергетической отраслях", - говорится в сообщении.

Маск рассказал, что Tesla обращалась к поставщикам - Panasonic, LG, CATL (и рассматривала другие компании) с предложением увеличить заказы. В то же время производитель прогнозирует, что даже при максимальных объемах поставок на протяжении всего 2022-го и дальше будет сохраняться значительный дефицит аккумуляторов.

"Глава Tesla особо подчеркнул, что наладить автоматизированное производство с использованием новой технологии намного сложнее ("в 1000%-10 000%"), чем разработать и собрать пару прототипов", - информирует издание.

Предыдущие утечки указывали, что Tesla построила пилотную производственную линию для отладки технологии (кодовое название Roadrunner) рядом с основной калифорнийской фабрикой во Фримонте, а немецкий производитель промышленных роботов Grohmann Engineering, которого Tesla купила в конце 2016 года, занимается разработкой производственного оборудования для крупносерийного производства. В сети проскакивала информация, что Tesla также планирует развернуть новую систему производства аккумуляторов на своей будущей Gigafactory 5 в Остине.

Старт производства нового Tesla Roadster, который был представлен еще в 2017 году, планируется на вторую половину 2021 года, а выход Cybertruck и Semi - в 2021-м.

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Автор: УНИАН