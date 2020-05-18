Стало известно, где могут построить завод Tesla для производства пикапов Cybertruck

Сразу несколько независимых источников и фактов указывают, что Техас с большой вероятностью станет домом для следующего завода Gigafactory в США.

Компания Tesla сузили список мест-кандидатов строительства нового завода Gigafactory в США, где будут выпускаться электрические пикапы Tesla Cybertruck и компактные кроссоверы Tesla Model Y, до двух локаций-финалистов.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Прямо сейчас автопроизводитель выбирает между Остином, штат Техас, и Талсой, штат Оклахома. При этом многое указывает на то, что фаворитом выступает Остин, где находится штаб-квартира ФБР", - говорится в сообщении.

Сразу несколько независимых источников и фактов указывают, что Техас с большой вероятностью станет домом для следующего завода Gigafactory в США. Впрочем, стоит оговорить, что доказательства пока есть только косвенные.

Напомним, еще в феврале Маск проводил в Twitter опрос касательно строительства нового завода в Техасе. Кроме того, сообщается, что с начала этого года Tesla ищет подходящий земельный участок в окрестностях Остина и в соседнем Тейлоре, примерно в 50 км к северо-востоку от города. И хотя нет соответствующих записей о продаже недвижимости в официальных реестрах, которые бы указывали на Tesla или ее филиал, собеседники Teslarati сообщают, что компания Илона Маска рассматривает возможность приобретения нескольких крупных земельных участков вблизи промышленных зон в Тейлоре.

"Еще в марте Илон Маск подтвердил, что оговариваемый завод расположится в центральной части США, ближе к восточному побережью. В то же время на прошлой неделе Tesla провела переговоры с чиновниками в штате Одинокой звезды, что в итоге официально подтвердил губернатор Техаса Грег Эбботт", - подчеркивает издание.

Texas Governor Says He’s Talked To Elon Musk About Moving Tesla.



It's true. Texas is a perfect fit for Tesla.

https://t.co/12rP75lnDN — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) May 13, 2020

Наконец, можно вспомнить, что в недавнем конфликте с властями округа Аламида из-за запрета на открытие завода во Фримонте Илон Маск пригрозил перенести штаб-квартиру и производство из Калифорнии в Техас или Неваду.

Что касается нашумевшего пикапа Cybertruck, по планам Tesla, он должен отправиться в производство в 2021 году. Всего будет три версии Tesla Cybertruck, отличающиеся количеством моторов - одним, двумя и тремя (базовая - заднеприводная, средняя и топовая - полноприводные), и дальностью хода на одной зарядке - 250 миль (400 километров), 300 миль (480 километров) и 500 миль (800 километров) соответственно. Первыми выйдут более дорогие версии с двумя ($49,900) и тремя моторами ($69,900), тогда как народный Cybertruck ($39,900) задержится минимум до конца 2022 года. В последний раз Илон Маск хвастался 250 тысяч собранных предзаказов - это было в конце ноября 2019 года. Затем в феврале этого года Маск заявил, что Tesla обеспечена заказами на Cybertruck на три-четыре года вперед.

К слову, на недавнем отчете с инвесторами Маск пообещал раскрыть точное местоположение Gigafactory 5 (или как бы он в итоге не назывался) в ближайшие три месяца.