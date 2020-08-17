Эксперт рассказал, что будет с ценами на топливо в случае прекращения импорта ГСМ из Беларуси

По словам эксперта, на украинском топливном рынке сейчас профицит предложения, а поставки в страну за последние годы удалось диверсифицировать.

В случае прекращения поставок нефтепродуктов из Беларуси ни скачка цен, ни дефицита в Украине не будет.

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Об этом сообщил в Facebook директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Он напомнил, что поставки нефтепродуктов из Беларуси занимают более 30% нашего рынка.

"Как бы не складывалась ситуация с поставками из Беларуси, максимум, чем может это аукнуться для нас – временной, двух-трехнедельной турбулентностью. Не дефицитом, не резким скачком цены, а именно временной дестабилизацией, да и то не факт. Во-первых, мы уже полгода живем с огромным профицитом дизельного топлива и бензина. Трейдеры продают его в лучшем случае в ноль, настолько перелит рынок. Во-вторых, рынок Украины открыт для поставок со всех сторон", - написал эксперт.

Белорусские НПЗ вряд ли остановятся

При этом он сообщил, что сомневается в том, что крупные белорусские нефтеперерабатывающие заводы остановятся.

"Пока НПЗ работают, о присоединении к забастовке заявили работники НПЗ "Нафтан". От второго и основного поставщика топлива в Украину – Мозырского НПЗ – новостей пока нет.

Я сильно сомневаюсь, что стабильности работы белорусских НПЗ что-то угрожает. Трудовые коллективы не могут не понимать, что любая дестабилизация производства ударит не по Лукашенко, а по ним. Единственный, кто может дестабилизировать ситуацию, это Россия, которая обеспечивает львиную долю сырья. Но мотивов для этого я тоже не вижу, разве что ситуация как-то сильно радикализируется", - отметил он.

С чем могут возникнуть проблемы

В то же время он отметил, что единственная действительно проблемная позиция – это битум, который используется в дорожном строительстве.

"Белорусские объемы, а это половина рынка, заменить объективно нечем, российские поставки закрыты, а импорт по морю украинские трейдеры только осваивают. Но для экономики и жизнедеятельности страны это не вопрос стратегической важности, в отличие от дизтоплива и бензина. Ничего, построим позже. Может, заодно, приоритеты пересмотрят в пользу усиления защиты населения от коронавируса", - отметил эксперт.

Что этому предшествовало

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

С ночи 9 августа, по данным МВД Беларуси, в разных городах страны были задержаны около 7 тысяч участников акций. 13 августа вечером задержанных начали выпускать из изоляторов.

Украина в январе-июле 2020 года сократила валютные расходы на импорт нефтепродуктов до 1,914 миллиарда долларов, что на 36% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно данным таможни, импорт нефтепродуктов из России составил 752,88 миллиона долларов (39,3% от расходов на импорт нефтепродуктов), из Беларуси – 604 миллионов долларов (31,5%), из Литвы – 239,7 миллиона долларов (12,5%).

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Автор: Игорь Орел