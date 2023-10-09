Минприроды уже разработало соответствующий законопроект, который должен запретить катание на джипах в заповедных зонах.

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины инициировало запрет джипинга в охраняемых районах, поскольку передвижение на джипах, эндуро-мотоциклах, квадроциклах и багги наносит значительный ущерб окружающей среде.

Как говорится в сообщении пресс-службы Минприроды, ведомство уже разработало законопроект, который вносит соответствующие изменения в закон Украины "О природно-заповедном фонде Украины" и Кодекс Украины об административных правонарушениях.

В частности, отмечается, что проект документа вводит запрет проезда автомобилей по территориям объектов природно-заповедного фонда. Запрет не будет касаться дорог общего пользования, улиц и дорог городов и других населенных пунктов, а также автомобильных дорог на частных территориях.

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Это поможет защитить биоразнообразие от уничтожения и химических загрязнений, шумов и вибраций, которые вызывают автомобили, уверены в Минприроды.

При этом в министерстве отметили, что законопроект уже обсужден и поддержан представителями многих общественных организаций, среди которых – "Киевский эколого-культурный центр", WWF-Украина, "Живая планета", "Украинское общество охраны птиц", "Экология-Право-Человек", "Чисто.де", "Украинская природоохранная группа" и другие. Впереди – процедура согласования с центральными органами власти.

Почему джипинг в заповедных зонах это тотальное зло

Катание на джипах и других вездеходных транспортных средствах по заповедным зонам (лесам, лугам, рекам, горам) стало весьма популярным в начале 2000-х. Сначала это было развлечение для богачей, которые любили устраивать гонки там, где "простым смертным" кататься нельзя. Уже в начале десятых экологи начали обращать внимание на проблему, однако, кажется, она никого не интересовала.

Также любили приезжать "погонять" на вездеходах по украинским заповедникам и иностранцы – ведь в большинстве европейских стран джипинг в заповедниках уже давно запрещен.

Впоследствии это сомнительное развлечение распространилось на массового туриста, став настоящей болью для Украинских Карпат. В наши дни почти все популярные горные вершины вроде Захар Беркута в Славском, Гембы в Пилипце или Маковицы в Яремче, до которых реально доехать на джипах, заполонили местные "бизнесмены", которые предлагают ленивым туристам за деньги с ветерком прокатиться к вершине горы. Конечно, никакой официальной дороги там нет.

В то же время, джипинг несет за собой немало проблем. С одной стороны, эти транспортные средства наносят серьезный вред окружающей среде: под колесами уничтожаются растения и животные, а вредные вещества в "транспортном следе" загрязняют окружающую среду. С другой стороны, они несут опасность для туристов – как пешеходов, которые вынуждены уворачиваться во время восхождения на гору, чтобы не попасть под колеса и не надышаться пылью, так и пассажиров такого транспорта, ведь очень часто эти туристические джипы и багги довольно сомнительного качества.

Как сообщал УНИАН, ранее министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец сообщил, что каждый день российской войны наносит украинской природе ущерб на 4 миллиарда гривень.

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