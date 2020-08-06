цей матеріал доступний українською

"Укравтодор" хочет до 2025 года построить 2,9 тысячи километров бетонных дорог

12:57, 06 августа 2020
Транспорт
140 0
Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеНа украинских дорогах появятся дополнительные камеры для контроля водителей (карта)

Об этом сообщила пресс-служба госагентства.

Отмечается, что на данный момент в Украине насчитывается 2400 километров бетонных дорог, что составляет 1,4% от общей протяженности сети дорог (170 тысяч километров).

"При условии реализации программы количество бетонных дорог увеличится до 3,5%", - говорится в сообщении.

При этом основными объектами станут дороги на юге Украины.

В данный момент строятся Н-31 Днепр-Решетиловка (80 километров), Н-14 Александровка-Николаев (75 километров), М-06 обход города Житомир (22 километра).

Также планируется построить 180 км дороги М-29 Харьков-Перещепино, Р-55 Одесса-Новый Буг (135 км), Н-08 Борисполь-Мариуполь (95 км в пределах Днепропетровской области).

Как сообщал УНИАН, "Укравтодор" намерен до конца текущего года завершить строительство бетонной дороги в Украине на участке Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка, пролегающей по территории Днепропетровской и Полтавской областей.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter