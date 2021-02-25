Цена Cupra Born не озвучивается, но она наверняка будет несколько выше, чем у родственного VW ID.3.

Первый массовый электромобиль автопроизводителя Seat был представлен еще в 2019 году под именем Seat el-Born, спустя год его переименовали в Cupra el-Born, ну а перед запуском серийного производства решили сократить название до Cupra Born.

Читайте такжеУкраинцы выбирают электрокары: топ-10 популярных моделей (фото)Об этом сообщает портал ITC.ua.

"При первом же взгляде на дизайн модели становится понятно, что по сути это аналог VW ID.3 от родственного бренда Volkswagen. Ну, а если учесть что в ее основе лежит все та же модульная платформа VW MEB, а собирать ее будут на том же заводе VAG в Цвиккау (Германия), где собирают VW ID.3, то пазл собирается окончательно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что финальные характеристики Cupra Born пока так и не озвучены, но если учесть параметры концепта и последние заявления руководства Seat, то серийный электромобиль получит батарею на 82 кВт-ч (используется 77 кВт-ч), запас хода до 500 км по измерительному циклу WLTP и разгон от 0 до 50 км/ч за 2,9 секунды. Батарея будет поддерживать скоростную зарядку, которая обеспечит до 260 км запаса хода за 30 минут заряда.

"Создатели Cupra Born также обещают более премиальную отделку интерьера и более стильный дизайн, чем у "массового" VW ID.3, а также эксклюзивную для платформы VW MEB систему DCC Sport (The Dynamic Chassis Control Sport), которая сможет автоматически подстраиваться под манеру вождения и дорожные условия, обеспечивая "драйверский" характер электромобиля", - подчеркивает издание.

Цена Cupra Born не озвучивается, но она наверняка будет несколько выше, чем у родственного VW ID.3. В качестве одной из опции покупки будет ежемесячная подписка. Во время мероприятия представители бренда также отметили, что усиленно работают над созданием серийной версии концепта электрокроссовера Cupra Tavascan (ожидается, что она выйдет на рынок не ранее 2024 года).

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Автор: УНИАН