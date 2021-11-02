Сбор за аэронавигацию в Украине состоит из двух частей — платы за сопровождение на маршруте и платы в районе аэродрома.

Украинские авиакомпании, которые не будут оплачивать аэронавигационные услуги государственного предприятия "Украэрорух", утратят право на полеты в Европу.

Об этом сообщает Aavianews.com.

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Новые правила вступили в силу с 1 ноября в связи с изменением принципа оплаты услуг, так как Украина присоединилась к единой системе маршрутных сборов Евроконтроля.

Новая система предусматривает, что для полетов в Европу авиакомпаниям будет выставляться не два, а один счет на аэронавигационное обслуживание на маршруте. Это не позволит им выборочно оплачивать европейские счета и накапливать долги перед "Украэрорухом".

Поскольку счет теперь будет один, если его не оплатить, авиакомпания автоматически лишится возможности летать в Европу до момента погашения долгов.

Собирать деньги с авиаперевозчиков будет Центральное бюро маршрутных сборов Евроконтроля, которое затем будет распределять их между провайдерами в соответствии с объемом оказанных услуг.

Сбор за аэронавигацию в Украине:

Сбор за аэронавигацию в Украине состоит из платы за сопровождение на маршруте и платы в районе аэродрома.

Центральное бюро маршрутных сборов Евроконтроля будет собирать плату только за аэронавигацию на маршруте. Плата за диспетчерское сопровождение в районе аэродрома в Украине по-прежнему будет находиться в зоне ответственности "Украэроруха".

Автор: Елена Коваленко