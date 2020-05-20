В Кабмине обещают не повышать цены на проезд в поездах и автобусах

20 мая Кабинет министров утвердил график запуска транспортного сообщения в Украине.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что после возобновления работы транспорта не произойдет повышения цен на железнодорожные билеты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге по результатам заседания правительства.

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На вопрос, ожидается ли повышение стоимости проезда в транспорте после восстановления его работы, министр ответил: «То, что касается железнодорожных перевозок – там это, наверное, наиболее чувствительный вопрос, повышения стоимости не произойдет. Мы прекрасно осознаем социальный эффект и важность этих перевозок».

Также министр отметил, что стоимость проезда в городских маршрутных такси и автобусах тоже не должна повышаться.

«Что касается маршрутных такси и автобусных перевозок - тоже стоимость не должна повышаться. Когда они (перевозчики – УНИАН) выигрывают конкурсы, они тоже устанавливают стоимость на маршрутные такси. Она установлена на уровне городов, и она не должна увеличиваться, если города не решат ее просматривать, чего бы мы не советовали, учитывая социальный аспект этого вопроса», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Кабинет министров утвердил график запуска транспортного сообщения в Украине.

Криклий отметил, что с 22 мая будут возобновлены регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, внутриобластном и международном сообщении.

С 25 мая будут запущены перевозки пассажиров в метро, а с 1 июня - железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении.

«С 1 июня - межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом. С 15 июня - принятие и отправление воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки авиационным транспортом», - отметил министр.

«В случае осуществления перевозки в регион, в котором не действуют ослабление противоэпидемических мероприятий, разрешается перевозка в пределах 50% от количества мест для сидения при условии рассадки пассажиров со свободным местом рядом, спереди и сзади», - отметил он.