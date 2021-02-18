Только в этом году "Укравтодор" планирует отремонтировать около 6,8 тысячи километров дорог.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в Украине до 2023 года планируется отремонтировать 20 тысяч автодорог.

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Об этом он сообщил в эфире одного из радиоканалов.

"Цель до 2023 года включительно - чтобы 20 тысяч километров дорог государственного значения были восстановлены", - сказал он.

Что этому предшествовало

С марта прошлого года в Украине продолжается национальный проект "Большая стройка", в рамках которого проводится строительство и ремонт дорог, а также других объектов инфраструктуры.

"Укравтодор" планирует отремонтировать около 6,8 тысячи километров автодорог в 2021 году, что более чем на 2 тысячи километров больше, чем было запланировано на 2020 год.

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Автор: Павел Степанец