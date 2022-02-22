В рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" на трассе Т-15-07 Николаев - Парутино - Очаков в этом году завершат ремонт дороги и обустроят первую на Николаевщине велодорожку.

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Николаевской области.

Также планируют завершить ремонт дороги еще одного туристического маршрута территориального значения Т-15-15 Федоровка - Рыбаковка - Луговое.

Сейчас на объектах работа продолжается в круглосуточном режиме. Дорожники в две смены с помощью современной спецтехники выполняют работы по фрезерованию изношенного покрытия, устройству ровиков распространения дороги и укладке слоя основы из специальной смеси. В дальнейшем здесь будет устроено два слоя нового асфальтобетона.

Для удобства водителей и пешеходов в границах населенных пунктов будут устроены современные автопавильоны, пешеходные дорожки и переходы, тактильная плитка и электроосвещения.

"Весь комплекс дорожных работ запланировано выполнить в максимально сжатые сроки. Чтобы со стартом курортного сезона отдыхающие с легкостью могли добраться до туристических локаций", - отметили в САД в Николаевской области.

В службе также напомнили, что в течение 2020-2021 годов в области полностью восстановили Днепропетровское и Кировоградское направления, а также трассу курортного направления Т-15-13 Нечаяное - Очаков.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большое стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2022 году планируется обновить или построить 5,5 тыс. км дорог государственного значения и более 1,4 тыс. км автодорог местного значения.