На Львовщине в рамках инвестиционного проекта "Малый Карпатский круг", который является частью программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", будут восстановлены 37 мостовых переходов. В регионе в данный момент ремонтируются шесть объектов, в том числе мостовые переходы на автодорогам М-06 Киев – Чоп и Т-14-24 Сколе – Славское.

Об этом сообщила в Facebook Служба автомобильных дорог Львовской области.

Так, на мостовом переходе через реку Бриновка на трассе М-06 Чоп в селе Тухолька на км 681+309 ведется капитальный ремонт. На одной части строение уже отремонтировано, а подрядчики приступили к демонтажным работам на другой стороне перехода.

"Помимо ремонта этого моста, проводим работы по капитальному ремонту на переправах через реки Бриновка в селе Плавье и Сможанка, в селе Сможе на дороге Киев - Чоп", - добавили в автодоре.

Также работы завершаются на мостах через реки Орява вблизи села Орява и Орявчик в селе Козева на трассе М-06 и через реку Опир в поселке Славское на дороге Т-14-24.

В рамках проекта "Малый Карпатский круг" в области будет восстановлено 75,5 км дорог государственного значения: 51,5 км трассы М-06 и 24 км дороги Т-14-24.

"Инвестиционный проект "Малое Карпатское круг" направлен для улучшения доступности центральной части Украинских Карпат в пределах Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей, что будет способствовать увеличению туристического потенциала и улучшению социально-экономического положения в регионе", - отметил руководитель Службы автомобильных дорог в Львовской области Олег Береза.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что в этом году в Украине "Большая стройка" возобновит 4500 км дорог государственного значения, а также 245 мостов и путепроводов.

Автор: Иван Бойко