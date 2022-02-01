777-8 Freighter по заявлению Boeing сможет перевозить до 118 тонн коммерческих грузов на расстояние 8 100 км.

Boeing анонсировал выпуск новой модели грузового самолета 777-8 Freighter. По заявлению производителя, авиалайнер станет самым большим в истории авиации среди грузовых самолетов с 2-мя двигателями.

Об этом сообщает Avianews.com.

Выпуск нового самолет стал возможен после подписания Boeing контакта на $20 млрд с Qatar Airways.

Согласно сделке Qatar Airways купит до 50 777-8 Freighter. Твердый заказ включает 34 авиалайнера.

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Еще 16 самолетов авиакомпания сможет докупить позже, поскольку оформила опционы — права на покупку в будущем. Они резервируют за Qatar Airways право на первоочередное получение воздушных судов.

Цена сделки — почти половина всего бюджета Украины за 2022 год.

Новый самолет:

777-8 Freighter по заявлению Boeing сможет перевозить до 118 тонн коммерческих грузов на расстояние 8 100 км. Производитель отмечает, что подобная дальность позволит совершать меньше промежуточных посадок на дозаправку. Это значит, что при перевозке грузов на дальние расстояния авиакомпании смогут сэкономить на оплате сборов в промежуточных аэропортах.

Экономичность самолету обеспечат более легкие крылья из композитного углеродного волокна и новые двигатели.

Первая поставка 777-8 Freighter в Qatar Airways запланирована на 2027 год.

Госбюджет Украины на 2022 год:

Согласно закону о госбюджете Украины доходы государственного бюджета на 2022 год определены в сумме 1 трлн 323,9 млрд грн, расходы – на уровне 1 трлн 499,4 млрд грн.