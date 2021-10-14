Конечный срок - 8 декабря 2021 года.

Компания Boeing сообщила работникам в США о необходимости пройти полный курс вакцинации от COVID-19 до 8 декабря 2021 года, в противном случае им грозит увольнение.

Такое решение будет касаться 140 тыс. сотрудников компании, около 57 тыс. из них - в штате Вашингтон, передает Deutsche Welle.

Те сотрудники, кто не может прививаться по медицинским причинам или из религиозных убеждений, "должны будут часто проходить тестирование на COVID-19 и быть готовы предъявить отрицательный результат".

Другие американские перевозчики - American Airlines, Southwest Airlines, JetBlue Airways и Alaska Airlines и производитель аэроконструкций Spirit AeroSystems также выдвинули к своим сотрудникам такое требование.

Как сообщает Reuters, эти решения американских авиакомпаний приняты во исполнение распоряжения президента США Джо Байдена от сентября этого года об обязательной вакцинации от COVID-19 госслужащих, сотрудников бюджетных медицинских учреждений и крупных компаний.

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Как сообщал УНИАН, корпорация Microsoft отложила на неопределенный срок возвращение своих сотрудников в офисы. Это решение связано с ростом числа случаев заражений COVID-19 в США и распространением дельта-штамма.

Компания Boeing - одна из крупнейших мировых аэрокосмических и оборонных корпораций. Основана Уильямом Боингом в Сиэтле, США. В 1997 году объединилась с МакДоннел Дуглас. С 2001 года международная штаб-квартира компании расположена в Чикаго. Boeing является крупнейшим в мире производителем самолетов по количеству заказов, поставок, а также по доходам.

Автор: Татьяна Герасименко