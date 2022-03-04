Отмечено, что $1 млн будет направлено CARE для помощи в раздаче продуктов питания, воды, гигиенических принадлежностей.

Компания Boeing предоставит Украине пакет экстренной гуманитарной помощи на сумму $2 миллиона.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Конфликт, разворачивающийся в Украине, ведет к серьезной гуманитарной чрезвычайной ситуации, и Boeing примет меры для поддержки украинского народа", — говорится в сообщении.

Boeing также будет компенсировать все взносы сотрудников, сделанные в поддержку гуманитарной помощи Украине, в рамках благотворительной программы компании.

Отмечено, что $1 млн будет направлено CARE для помощи в раздаче продуктов питания, воды и гигиенических принадлежностей, а также денежной помощи и психосоциальной поддержки пострадавших украинцев, с особым вниманием к женщинам, детям и пожилым людям.

Американскому Красному Кресту будет выделено $500 тыс., еще $250 тыс. пойдут для помощи в дистрибуции лекарств, предметов медицинского назначения и оказания критической медицинской помощи и еще $250 тыс. — для организаций, работающих с уязвимыми перемещенными лицами в Украине и соседних странах.

"Гуманитарная ситуация в Украине ухудшается ежечасно. За последнюю неделю из Украины выехали в соседние страны более 500 тысяч человек. Ожидается, что эта цифра вырастет до более миллиона в течение следующих нескольких дней. Поддержка со стороны Boeing поможет обеспечить долгосрочное питание спальни мешки, коврики и другие важные вещи, необходимые для условий проживания людей", - сказала президент и генеральный директор CARE USA Мишель Нанн.

Как сообщал УНИАН, американский авиационный гигант Boeing прекращает поддержку российских авиакомпаний в Москве из-за вторжения России в Украину.