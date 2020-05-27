Первые поезда: по какой схеме "Укрзализныця" продает билеты и сколько они стоят

Пока пассажирам доступны билеты на пять скоростных поездов категории "Интерсити+".

"Укрзализныця" во вторник вечером возобновила продажу билетов на поезда, анонсировав с 1 июня курсирование пяти "Интерсити+".

С учетом карантинных ограничений, которые действуют в Украине, схема продажи билетов несколько отличается от привычной: реализуются не все, а половина мест в вагонах. Кроме того, пассажиры пока не имеют возможности приобрести места рядом - они продаются в шахматном порядке.

Билеты можно купить на сайте УЗ. Мобильное приложение пока продажу не осуществляет, а открытие билетных касс анонсировали на 27 мая.

Что касается стоимости билетов, то в компании уже поясняли, что повышаться она не будет. Зато будет привычный сезонный коэффициент - плюс 7% к цене.

На 1 июня билеты в Харьков продаются в среднем от 350 до 750 гривень (в зависимости от класса вагона), в Одессу от 460 до 1100, в Кривой Рог от 300 до 530, в Константиновку от 460 до 1120 гривень. Пока доступны билеты всех ценовых категорий на все пять анонсированных поездов.

Как сообщал УНИАН, начало возобновления движения поездов запланировано на 1 июня.

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