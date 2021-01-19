Это самое серьезное падение рынка за всю историю ведения статистики.

Продажи автомобилей в ЕС по итогам 2020 года сократились на 23,7%. Это самое серьезное падение рынка за всю историю ведения статистики (с 1990 года).

Об этом сообщает Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA).

Читайте такжеВ ЕС снизились продажи автомобилей: каким маркам отдают предпочтение европейцы

Всего за год было продано 9,94 млн авто.

За весь минувший год положительная динамика продаж по отношению к 2019 году была зафиксирована лишь в одном месяце — в сентябре. В период между двумя волнами распространения COVID-19 продажи в ЕС выросли на 3,1% по сравнению с предыдущим годом.

В декабре продажи в ЕС сократились на 3,3%, при этом четыре крупнейших рынка показали очень разные результаты. Так, в Италии и Франции продажи упали на 14,9% и 11,8% соответственно, в Испании они оказались примерно на том же уровне, что и в декабре 2019 года, а в Германии было продано на 9,9% больше автомобилей, чем годом ранее.

По итогам всего 2020 года все без исключения страны ЕС зафиксировали двузначное падение продаж. Среди крупных рынков Испания зафиксировала самое серьезное падение спроса на новые автомобили — на 32,3%. В Италии продажи просели на 27,9%, во Франции — на 25,5%, а в Германии — на 19,1%. В Великобритании, уже не входящей в ЕС, за год было продано 1,63 млн авто, что на 29,4% хуже показателя 2019 года.

Лидером на европейском автомобильном рынке по-прежнему остается VW Group, которая за минувший год только укрепила свое положение. Теперь доля немецкого автоконцерна составляет 25,6% (против 24,9% в 2019 году). На втором месте расположился PSA Group (15,2% против 16,4% годом ранее). Тройку лидеров замкнула Renault Group (11,5%).

Что такое ACEA

ACEA – Ассоциация европейских производителей автомобилей, созданная как лоббистская организация европейских автопроизводителей.

Предыдущие показатели

По итогам 2018 года продажи легковых автомобилей в ЕС выросли на 0,1% - до 15,136 млн единиц.

Продажи новых легковых автомобилей в странах Европейского Союза (без учета Мальты) в январе-октябре 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизились на 0,7% - до 12,947 млн единиц

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН