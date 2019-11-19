В ЕС снизились продажи автомобилей: каким маркам отдают предпочтение европейцы

Продажи новых легковых автомобилей в странах Евросоюза в январе-октябре снизились на 0,7% - до 12,9 млн авто.

Продажи новых легковых автомобилей в странах Европейского Союза (без учета Мальты) в январе-октябре 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизились на 0,7% - до 12,947 млн единиц, сообщается в отчете Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA).

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Согласно опубликованным данным, за восемь месяцев только Германия показала положительный результат (+ 3,4%), тогда как другие крупные автомобильные рынки ЕС показали падение.

Также сообщается, что в октябре продажи авто в ЕС составили 1,177 млн единиц, что на 8,7% больше прошлогоднего показателя.

По итогам октября на основных рынках Евросоюза наблюдался рост продаж - во Франции (8,7%), Германии (12,7%), Италии (6,7%) и Испании (6,3%).

В то же время в Великобритании наблюдалось падение продаж - на 6,7%.

Крупнейшим национальным рынком в ЕС в октябре вновь стала Германия, где было реализовано 284,6 тыс. новых машин.

Вторую строчку рейтинга заняла Франция, жители которой в октябре приобрели 188,99 тыс. авто.

Замыкает лидирующую тройку Италия с результатом 156,8 тыс. проданных легковых автомобилей.

Первое место среди европейских автопроизводителей традиционно занимает компания VW Group, которая в течение месяца реализовала на рынках ЕС 293 тыс. авто, что на 30,8% больше по сравнению с прошлогодним октябрем.

На втором месте PSA Group с результатом 178,4 проданных автомобилей, что на 5,1% меньше показателя годичной давности.

И третий результат у RENAULT Group – 119,2 тыс. шт., что на 13,2% больше октября 2018 года.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2018 года продажи легковых автомобилей в ЕС выросли на 0,1% - до 15,136 млн единиц.

ACEA – Ассоциация европейских производителей автомобилей, созданная как лоббистская организация европейских автопроизводителей.