'Автомагистраль-Юг' сообщила о возможном участии в строительстве трансъевропейских магистралей через Румынию на сумму 3,2 млрд евро

На румынские проекты нацелены компании из многих стран ЕС, но у украинцев высокие шансы на победу.

Украинская компания впервые может принять участие в строительстве новых скоростных трансъевропейских маршрутов (TEN-T), которые соединят порты Польши и страны Балтии с портами Греции и стран Причерноморья. Об этом сообщил генеральный директор компании "Автомагистраль-Юг" Николай Тимофеев.

По его словам, в Румынии пока только тысяча километров скоростных магистралей. Большинство транспортных артерий это старые дороги, которые проходят через города, что очень затрудняет движение. В планах ЕС по крайней мере втрое увеличить протяженность скоростных автодорог в стране. Евросоюз инвестирует в развитие румынской инфраструктуры десятки миллиардов евро. Разыгрываются лоты на 600-800 млн евро.

Сейчас компания принимает участие в тендерах на сумму более 3,2 млрд евро. В процессе подачи предложений еще на такую же сумму. Это не только автобаны, но и гидротехнические проекты, в частности, модернизация судоходного канала между Дунаем и Черным морем.

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"Румынские проекты имеют большое значение и для Украины. Один из новых маршрутов следует через Кишинев в Одессу. Это будет кратчайший путь с украинского Юга в страны ЕС", - пояснил Тимофеев.

По его словам, на румынские проекты нацелены компании из многих стран ЕС, но у украинцев высокие шансы на победу.

У "Автомагистраль-Юг", говорит Тимофеев, есть опыт реализации таких мега-проектов как строительство скоростной автотрассы Н-31 между Киевом и Днепром, участков трасс М-05 Киев-Одесса и М-30 Стрый - Изварино, которая пересекает почти всю Украину, многих других объектов. Что подтверждает способность выполнять масштабные проекты.

С 2019 года компания работает в соседней Молдове. Реализован и сдан в эксплуатацию первый крупный проект за средства ЕБРР, в реализации второй. Отзывы, по словам Тимофеева, положительные.

В самой Румынии компания успешно завершила реконструкцию 2,5 километрового аэродромного комплекса аэропорта Сату-Маре. Выполняет ремонт дороги в самом сердце Трансильвании. Всего в Румынии у нас или реализовано, или в стадии реализации или проектирования шесть объектов. В частности, компания является одним из концессионеров строительства аэропорта Алексени рядом с Бухарестом. Ориентировочная стоимость проекта 500 млн евро. В Румынии также создан офис "Автомагистраль-Юг", передислоцирована техника, команда специалистов.

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