Самые популярные авто из Китая / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

В прошлом месяце граждане Украины приобрели 931 легковушку, ввезенную из КНР. Если сравнивать с маем прошлого года, то это на 8% больше. Из этого количества новые авто составили 697 единиц (+16%), а подержанные 234 (-10%). Большинство легковушек из Китая электромобили (79%). Об этом сообщает портал "Укравтопром".

Наиболее популярными моделями новых авто из КНР стали:

  • Volkswagen ID.4 110 единиц;
  • Honda M-NV 72 ед.;
  • Nissan Ariya 58 ед.;
  • BYD Song Plus 48 ед.;
  • Chery Tiggo 4 Pro 35 ед.

Наиболее популярными моделями подержанных легковушек из КНР оказались:

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  • Volkswagen ID.4 41 ед.;
  • Volkswagen ID.6 20 ед.;
  • Buick Envision 15 ед.;
  • Polestar 2 12 ед.;
  • Geely Emgrand 7 12 ед.

Автомобильный рынок Украины  что достойно внимания

Ранее эксперты назвали самые популярные в нашей стране модели гибридных авто. В сегменте новых легковушек лидером рынка гибридов в мае стала TOYOTA RAV-4. Сразу за ней следуют Nissan X-Trail и Toyota Yaris Cross. Всего в прошлом месяце автопарк Украины пополнили более 2 тыс. гибридных легковых автомобилей.

Если говорить о рынке новых легковушек в целом, то здесь лучшие результаты в прошлом месяце продемонстрировала Toyota RAV-4.

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