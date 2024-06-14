В прошлом месяце граждане Украины приобрели 931 легковушку, ввезенную из КНР. Если сравнивать с маем прошлого года, то это на 8% больше. Из этого количества новые авто составили 697 единиц (+16%), а подержанные – 234 (-10%). Большинство легковушек из Китая – электромобили (79%). Об этом сообщает портал "Укравтопром".
Наиболее популярными моделями новых авто из КНР стали:
- Volkswagen ID.4 – 110 единиц;
- Honda M-NV –72 ед.;
- Nissan Ariya – 58 ед.;
- BYD Song Plus – 48 ед.;
- Chery Tiggo 4 Pro – 35 ед.
Наиболее популярными моделями подержанных легковушек из КНР оказались:
- Volkswagen ID.4 – 41 ед.;
- Volkswagen ID.6 – 20 ед.;
- Buick Envision – 15 ед.;
- Polestar 2 – 12 ед.;
- Geely Emgrand 7 – 12 ед.
Автомобильный рынок Украины – что достойно внимания
Ранее эксперты назвали самые популярные в нашей стране модели гибридных авто. В сегменте новых легковушек лидером рынка гибридов в мае стала TOYOTA RAV-4. Сразу за ней следуют Nissan X-Trail и Toyota Yaris Cross. Всего в прошлом месяце автопарк Украины пополнили более 2 тыс. гибридных легковых автомобилей.
Если говорить о рынке новых легковушек в целом, то здесь лучшие результаты в прошлом месяце продемонстрировала Toyota RAV-4.