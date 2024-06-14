Большинством легковых автомобилей из Китая в мае были электромобили.

В прошлом месяце граждане Украины приобрели 931 легковушку, ввезенную из КНР. Если сравнивать с маем прошлого года, то это на 8% больше. Из этого количества новые авто составили 697 единиц (+16%), а подержанные – 234 (-10%). Большинство легковушек из Китая – электромобили (79%). Об этом сообщает портал "Укравтопром".

Наиболее популярными моделями новых авто из КНР стали:

Volkswagen ID.4 – 110 единиц;

110 единиц; Honda M-NV – 72 ед.;

72 ед.; Nissan Ariya – 58 ед.;

58 ед.; BYD Song Plus – 48 ед.;

48 ед.; Chery Tiggo 4 Pro – 35 ед.

Наиболее популярными моделями подержанных легковушек из КНР оказались:

Видео дня

Volkswagen ID.4 – 41 ед.;

41 ед.; Volkswagen ID.6 – 20 ед.;

20 ед.; Buick Envision – 15 ед.;

15 ед.; Polestar 2 – 12 ед.;

12 ед.; Geely Emgrand 7 – 12 ед.

Автомобильный рынок Украины – что достойно внимания

Ранее эксперты назвали самые популярные в нашей стране модели гибридных авто. В сегменте новых легковушек лидером рынка гибридов в мае стала TOYOTA RAV-4. Сразу за ней следуют Nissan X-Trail и Toyota Yaris Cross. Всего в прошлом месяце автопарк Украины пополнили более 2 тыс. гибридных легковых автомобилей.

Если говорить о рынке новых легковушек в целом, то здесь лучшие результаты в прошлом месяце продемонстрировала Toyota RAV-4.

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