В латвийском правительстве готовят документы для передачи Украине еще дополнительных транспортных средств.

На середину декабря 2023 года Латвия суммарно отправила в Украину 271 автомобиль, конфискованный у нетрезвых водителей. Общая стоимость таких транспортных средств оценивается в 903 453 евро, пишет Delfi.

Сейчас к рассмотрению в латвийском правительстве готовятся документы о передаче Украине еще 34 автомобилей, стоимость которых оценивается в 161 880 евро.

Сейм Латвии единогласно в феврале 2023 года принял изменения в закон о поддержке гражданского населения Украины, которые позволяют безвозмездно передавать в собственность украинского правительства конфискованные транспортные средства.

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Это дает возможность передать Украине авто, отобранные у водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Помощь Украине от Латвии

Ранее УНИАН писал, что Служба государственной безопасности Латвии начала уголовное расследование против представителей зарегистрированного в Латвии предприятия по подозрению в поставке в Россию микросхем в обход санкций,

Также Латвия закрыла сразу два пункта пропуска на границе с Россией. Между странами теперь действуют лишь два пограничных перехода-с российской стороны пропускными пунктами являются "Терехово" и "Гребнево".

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