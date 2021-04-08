Теперь этот документ должен рассмотреть и утвердить Совет Евросоюза.

Европейская комиссия одобрила обновленный проект решения Совета Европейского Союза о подписании Соглашения об общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС.

Читайте такжеУкраина рассчитывает на общее авиапространство с ЕС уже в этом году – ГончарукОб этом Представительство Украины при Евросоюзе сообщает в Facebook.

«Сегодня Еврокомиссия одобрила обновленный проект решения Совета о подписании Соглашения между Украиной, ЕС и его государствами-членами об Общем авиационном пространстве (ОАП). Следующий шаг - внесение проекта на рассмотрение Совета ЕС и его окончательное одобрение», - отмечается в сообщении.

Украинские дипломаты отмечают, что заключение этого соглашения будет способствовать созданию общего авиационного пространства между Украиной и ЕС на основе общих и надежных стандартов ЕС в сфере безопасности полетов, управления воздушным движением и защиты прав потребителей.

«Благодаря соглашению увеличится количество рейсов, расширится география, откроются новые возможности для граждан и бизнеса. Общее авиационное пространство Украина-ЕС создаст условия для новых коммерческих возможностей авиалиний Украины и государств-членов ЕС, а также будет способствовать привлечению инвестиций в авиационную сферу Украины», - подчеркивается в сообщении.

Соглашение об общем авиапространстве между Украиной и ЕС: предыстория

Ожидалось, что соглашение об общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС будет подписано 11 февраля на заседании Совета ассоциации Украина-ЕС.

После заседания вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель заявил, что документ подпишут после исключения из него Великобритании как подписанта.

Однако министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что соглашение о совместном авиапространстве между Украиной и Евросоюзом до сих пор не подписано из-за «юридической проблемы».

Киев в течение нескольких лет ведет переговоры с ЕС о совместном авиапространстве, которое позволило бы украинским и европейским авиакомпаниям свободно работать на пространстве Евросоюза и Украины.

Ранее подписание соглашения было невозможным из-за спора между Великобританией и Испанией относительно Гибралтара, и Украина не имела права самостоятельно принимать любые односторонние решения по этому вопросу.

31 января 2020 года Великобритания вышла из состава Евросоюза, что открыло путь к переговорам о подписании соглашения с ЕС об «открытом небе».

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Автор: Виталий Саенко