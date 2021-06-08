Сейчас производитель ведет переговоры с китайскими CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) и BYD.

Компания Apple ищет поставщика батарей для своего будущего электрокара.

Как сообщает Reuters со ссылкой на свои источники, американская корпорация ведет переговоры о поставках аккумуляторных батарей для своего будущего электрокара с китайскими компаниями CATL и BYD, передает НВ.

CATL - это крупнейший в мире производитель автомобильных аккумуляторов, а BYD - четвертый по величине.

Пока неизвестно, сможет ли компания достичь договоренностей с этими производителями.

Apple сделала одним из условий для заключения контракта строительство производства на территории США. При этом CATL, которая поставляет батареи для крупных автопроизводителей, включая Tesla, не хочет строить завод в США. Компанию беспокоит политическая напряженность между Вашингтоном и Пекином, а также высокие затраты.

Источники Reuters отмечают, что Apple выступает за использование литий-железо-фосфатных батарей. Такие батареи дешевле производить, потому что они используют железо вместо никеля и кобальта.

Ранее сообщалось, что для электромобилей Apple могут использовать революционную технологию производства батарей. Однако не до конца известно, затрагивали ли обсуждения с CATL и BYD собственные технологии или разработки Apple.

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Ведет ли Apple переговоры с другими производителями пока неизвестно.

Отмечается, что Apple, CATL и BYD отказались комментировать ситуацию.

Apple планирует выпустить электромобиль

Apple работает над созданием автомобиля с 2014 года в рамках проекта Titan. В какой-то момент Apple решила сосредоточиться только на программном обеспечении и пересмотрела свои цели. В 2018 году ветеран Apple Дуг Филд, который работал в Tesla, вернулся и возглавил проект. В 2019-м он уволил 190 человек. С тех пор Apple заметно продвинулась вперед и теперь нацелена на создание пассажирского автомобиля.

В декабре прошлого года стало известно, что американская компания Apple рассчитывает представить собственный беспилотный автомобиль в 2024 году. Сообщалось, что компания планирует разработать новую конструкцию аккумулятора, что поможет "радикально" снизить стоимость батарей и увеличить запас хода автомобиля.

В феврале этого года сообщалось, что Apple близка к заключению контракта с группой компаний Hyundai-Kia по производству автономного электрокара. Специалисты полагают, что в первую очередь американская компания будет сосредоточена на выпуске электрокаров, которые займутся перевозками людей и доставкой продуктов из магазинов.

Однако позже корейские автопроизводители Hyundai Motor и Kia Motors (дочерняя компания Hyundai) заявили, что не ведут переговоров с Apple о разработке автономного электрокара.

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Автор: Александр Топчий