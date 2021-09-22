Также опрошенные указали, что во время президентства Владимира Зеленского стал более привлекательным внутренний туризм.

Реализация программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" и развитие инфраструктуры имеют поддержку общества. 82% украинцев отмечают улучшение состояния дорог и увеличение количества их ремонтов. Об этом свидетельствует исследование Социологической группы "Рейтинг".

Опрос, в котором приняли участие 3 тысячи респондентов, демонстрирует динамику оценки состояния дорог. Если в 2020 году 76% отмечали прогресс, то в 2021-м таких уже 82%.

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"За последний год возросло количество тех, кто считает, что улучшение дорог - заслуга президента, и уменьшилась тех, кто считает, что это заслуга местной власти", - отмечают социологи.

В частности, 36% опрошенных считают, что качественные дороги являются заслугой президента. Также 61% респондентов отмечают, что при Владимире Зеленском дорог ремонтируют больше, чем при Петре Порошенко.

"Сравнивая всех президентов, 41% считают, что больше всего дороги ремонтируют при Зеленском. 9% - считают, что это было во времена каденции Порошенко, 7% - Януковича, 7% - Кучмы, 2% - Кравчука и 1% - Ющенко", - уточняет исследование.

Также опрошенные указали, что во время президентства Владимира Зеленского стал более привлекательным внутренний туризм. 32% отметили, что за последние два года путешествовали по Украине с этой целью.

Кроме того, выросла положительная оценка строительства социальной инфраструктуры - 29% и безопасности на дорогах - 25%.

Среди других инициатив президента Владимира Зеленского респонденты отметили программу государственной ипотеки: 46% положительно относятся к такой инициативе, 40% - нейтрально.

Напомним, представляя национальную программу "Большая стройка", президент Владимир Зеленский заявил, что дороги должны быть витриной страны.

Автор: Григорий Бондарь