Илон Маск прямо называет стоимость Tesla завышенной.

Гендиректор Tesla Илон Маск заявил о том, что Tesla (TSLA) стоит 3000 долларов за акцию.

Об этом он сообщил во внутреннем письме персоналу, сообщает Electrek.

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Как пишет издание, Илон Маск прямо называет стоимость Tesla завышенной. В 2020 году он заявил, что Tesla стоит слишком дорого (тогда акции компании стоили по 760 долларов за штуку), а в июле назвал очередной скачок курса "безумием".

Tesla остается самой дорогой автомобильной компанией в мире с рыночной капитализацией 730 млрд долларов, а стоимость ее акций составляет 733,57 доллара за одну ценную бумагу.

Ark Invest повысила оценку стоимости акций Tesla до $3 000 за одну ценную бумагу к 2025 году. Аналитики Ark Invest делают большую ставку на сервис роботакси Tesla Network, который компания изначально планировала запустить в 2020 году.

Комментируя оценку Ark Invest глава компании Илон Маск назвал ее реалистичной, но только при условии "если мы будем работать очень хорошо".

Иск против Илона Маска:

Ранее ряд акционеров Tesla подали иск против Маска. Его обвинили в том, что он заставил совет директоров компании одобрить покупку SolarCity, так как эта компания была основана его кузенами.

Истцы считают, что Tesla зря потратилась на покупку, так как приобретение SolarCity было экономически нецелесообразным.

Новшества в салонах Tesla:

В 2020 году Tesla впервые активировала камеры в салонах посредством обновления прошивки. Тогда владельцев автомобилей просили разрешить делать фото и видео для "разработки функций безопасности и улучшений в будущем".

Кроме того, до этого Tesla использовала камеру для контроля внимания водителей в рамках бета-теста обновления Full Self-Driving (FSD).

В марте Илон Маск сообщил, что Tesla исключила из программы нескольких бета-тестеров, которые "не уделяли достаточного внимания".

Функция слежения за вниманием водителя через камеру в автомобилях Tesla появилась после апрельской смертельной аварии с участием Tesla Model S в Техасе, которая спровоцировала очередную волну критики в адрес производителя за недостаточно хорошую защиту от дурака, и участившихся публикаций роликов от "водителей", передвигающихся на заднем сидении в Tesla с включенным автопилотом.

Накануне Tesla объявила о смене стратегии развития автопилота — компания постепенно полностью откажется от радаров и перейдет на новую версию автопилота, использующую для навигации только камеры.

Примечательно, что изначально Илон Маск высказывался против системы слежения за водителем.

30 мая 2021 года появилась информация о том, что Tesla начала использовать в Model 3 и Model Y встроенную в зеркало заднего вида камеру для контроля внимания водителя при активной функции Autopilot.

Автор: Елена Коваленко