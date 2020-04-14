Набсовет «Укрзализныци» рекомендует уволить и.о. главы компании Марчека

Кроме того, набсовет принял решение о немедленном отстранении Желько Марчека от осуществления полномочий члена правления, ответственного за человеческие ресурсы.

Наблюдательный совет акционерной компании «Укрзализныця» принял решение рекомендовать Кабинету министров уволить Желько Марчека с должности исполняющего обязанности председателя правления компании.

Читайте такжеКриклий рассказал, поднимутся ли цены на билеты в поездах после карантина

Об этом сообщила пресс-служба «Укразилизныци».

Отмечается, что наблюдательный совет ожидает рассмотрения этого вопроса на ближайшем заседании Кабинета министров.

Кроме того, наблюдательный совет принял решение о немедленном отстранении Желько Марчека от осуществления полномочий члена правления, ответственного за человеческие ресурсы.

«Наблюдательный совет и правление будут продолжать принимать все необходимые решения для обеспечения операционной и финансовой стабильности и способности компании», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что исполняющий обязанности председателя правления «Укрзализныци» Желько Марчек не оправдал доверия и будет уволен с занимаемой должности.

Марчек был назначен на должность 5 февраля решением Кабинета министров. В марте он задекларировал 449,7 тыс. гривен заработной платы в "Укрзализныце".