"Укрпочта" и "AliExpress" запустили грузовые авиарейсы с посылками в Украину

Партнерами в организации рейсов выступают украинская авиакомпания "Элерон", латвийская авиакомпания AirBaltic и национальный почтовый оператор Латвии.

Национальный оператор почтовой связи "Укрпошта" и международный логистический оператор Cainiao Network, принадлежащий китайской компании Alibaba Group, запустили регулярное грузовое авиасообщение для быстрой доставки посылок, заказ которых был сделан на торговой интернет-площадке AliExpress.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрпошты".

"Международный логистический оператор Cainiao Network совместно с национальным почтовым оператором "Укрпошта" запустили регулярное грузовое авиасообщение в Украину для быстрой доставки посылок. Новые рейсы помогут обеспечить ускоренную перевозку заказов AliExpress в условиях карантина", - сказано в сообщении.

Партнерами в организации рейсов выступили украинская авиакомпания «Элерон», латвийская авиакомпания AirBaltic и национальный почтовый оператор Латвии.

Согласно сообщению, авиамаршруты запущены из городов с крупнейшими распределительными центрами Cainiao Network в Европе, а рейсы на первом этапе будут выполняться в город Львов.

В "Укрпоште" сообщили, что на сегодня средний срок доставки заказов AliExpress в Украину составляет около 15-20 дней, а запуск чартерных рейсов сократит время получения посылок в период ограничений на наземные перевозки.

Также в компании подчеркнули, что "Укрпошта" переведёт выдачу посылок в бесконтактный режим – все заказы с AliExpress каналом Cainiao Super Economy стоимостью до 2 долларов будут доставляться в почтовый ящик (если он в исправном состоянии). Для более дорогих отправлений будут работать опции доставки на дом: курьером или почтальоном.

Ранее в "Укрпоште" сообщили, что в первом квартале 2020 года компания доставила с AliExpress более 4 миллионов отправлений, а прирост к аналогичному кварталу предыдущего года составил 26%.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля Кабинет министров Украины поддержал постановление Министерства социальной политики о предоставлении банками и национальным оператором почтовой связи "Укрпошта" инструментов для дистанционной оплаты коммунальных услуг пенсионерами и другими получателями государственной социальной помощи.

Национальный оператор почтовой связи "Укрпошта" на время карантина отменил плату за заявление на оформление переадресации отправлений с одного почтового адреса на другой.

Справка УНИАН. "Укрпошта" - национальный почтовый оператор, имеющий крупнейшую сеть в Украине - 11 тысяч отделений.

Cainiao Network – международный логистический оператор, основанный в 2013 году и входящий в состав китайской компании Alibaba Group.