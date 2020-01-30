AliExpress продолжает принимать и доставлять заказы из Китая – "Укрпошта"

Отмена заказов - это решение отдельных продавцов, а не площадки, подчеркнули в компании.

В «Укрпошті» заявили об отсутствии каких-либо ограничений на обмен почтой с Китаем и логистическими партнерами из других стран в связи с новым коронавирусом, вспышка которого наблюдается в Китае.

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Как сообщили в пресс-службе "Укрпошты", по состоянию на 30 января китайская торговая площадка AliExpress продолжает принимать и доставлять заказы клиентов, однако возможны некоторые задержки при отправке товаров из-за продолжения периода новогодних праздников в Китае.

"Укрпошта" не имеет никаких ограничений на обмен с почтой Китая и другими логистическими партнерами... Отмена заказов - это решение отдельных продавцов, а не площадки", - сказано в сообщении.

В этой связи "Укрпошта" рекомендует клиентам, которым отменили заказы, обратиться за компенсацией к продавцу или в клиентскую поддержку маркетплейса AliExpress.

Ранее "Укрпошта" сообщила о том, что новый китайский коронавирус не распространяется через товары, которые отправляются в международных почтовых отправлениях.

В то же время, некоторые продавцы китайской виртуальной площадки AliExpress временно остановили доставку товаров из-за вспышки коронавируса в Китае. Сообщения с просьбой отменить заказ начали поступать покупателям из Украины.

Как сообщал УНИАН, в результате вспышки ранее неизвестного штамма коронавируса заболели тысячи граждан Китая, а число умерших уже превысило 170 человек.

В целом по всему миру коронавирусом 2019-nCoV инфицированы 7 894 человека. Коронавирус вызывает тяжелую острую респираторную инфекцию, от которой нет специфического лечения или вакцины.

Коронавирус также зафиксирован в Таиланде, Японии, США, Австралии, Сингапуре, Южной Корее, Малайзии, Франции, Канаде, Вьетнаме, Непале, Камбодже, Германии, ОАЭ и на Тайване.

Мировые рынки отреагировали на ситуацию в Китае падением цен на нефть и металлы, снижением фондовых индексов и ростом доходности евробондов развивающихся стран.

По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, в Украине пока что нет никаких оснований для волнения из-за распространения коронавирус в Китае.

Справка УНИАН. «Укрпошта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг на 12 тысяч отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тыс. сотрудников.