Карантин в Украине: какие регионы заблокировали дороги из-за вспышки коронавируса

В Украине закрывают города и села, где выявляют вспышки COVID-19.

В городах и селах Украины, где фиксируют наличие больных коронавирусную инфекцию, правоохранители ограничивают въезд и выезд.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

"Накануне особый транспортный режим ввели во всей Черновицкой области. Этот регион остается среди лидеров распространения болезни в Украине. Отныне на территорию Буковины будут впускать только те авто, которые обеспечивают жизнедеятельность области. Попасть в регион также смогут люди, которые там проживают и возвращаются домой, а уехать - те, кто направляется к месту своего проживания", - сообщили в студии.

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На Сумщине накануне перекрыли въезды в село Казачье, где коронавирусом заболело восемь человек, двое из них - умерли. На въезде в села блокпосты, туда впускают и выпускают только по спискам и в случае крайней необходимости.

Кроме того, со вчерашнего дня заблокирован въезд и выезд до райцентра Камянка Черкасской области - там на днях выявили 28 случаев коронавируса. С прошлой недели на замке и село Тынное на Ровенщине, где коронавирусом заболели 10 человек, трое - умерли.