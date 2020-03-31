АМКУ: цены на бензин можно снизить еще на 3-5 гривень

Антимонопольный комитет обсудит с крупнейшими сетями АЗС в Украине возможность снижения цен на бензин.

Антимонопольный комитет Украины планирует обсудить с руководителями крупнейших сетей АЗС WOG, OKKO, Ukrnafta, Socar, UPG возможность снижения цен на бензин в стране в связи с падением стоимости нефти в мире, сообщается на сайте комитета.

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«Цель встречи - получить объяснения по ценообразованию на нефтепродукты и соответствия стоимости, указанной на стелах автозаправок, тем изменениям, которые претерпел рынок в последние месяцы: падение цен на нефть и крупный опт, колебания курса гривни», - сказано в сообщении.

Сообщается, что комитет получает данные от аналитических агентств, которые указывают на имеющийся потенциал к еще большему снижению цены. Например, для бензина марки А-95 оправданным может быть снижение еще на 3-5 гривень.

АМКУ убежден, что запланированные на вторник встречи с руководителями сетей АЗС позволят осуществить следующий шаг в приближении розничных цен на высокооктановые бензины и дизельное топливо до уровня, который отражал бы настоящую действенную конкуренцию на этом рынке.

Как сообщал УНИАН, 9 марта цена нефти марки Brent упала на 30% - до 34 долл. за баррель, продемонстрировав худшую динамику с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе. Следом за обвалом цен на нефть резко просели валюты ряда развивающихся стран и котировки фондовых бирж.

По состоянию на 27 марта цена на нефть марки Brent на лондонской бирже опустилась до 26 долл. за баррель. 30 марта - до 23 долларов.