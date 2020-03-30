В Кабмине обещают, что финансирование дорог не будут сокращать

На развитие сети автомобильных дорог планируется направить 37,3 миллиарда гривень, а на субвенцию местным бюджетам для дорожного хозяйства - 21,8 миллиарда гривень.

Кабинет министров намерен сохранить почти на 100% финансирование строительства и ремонта дорог в Украине в обновленном проекте госбюджета, который был скорректирован в целях борьбы с распространением коронавируса в Украине.

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Об этом в своем Telegram-канале написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Предлагаем сохранить почти на 100% финансирование строительства и ремонта дорог в Украине. На развитие сети автомобильных дорог – 37,3 миллиарда гривень, а на субвенцию местным бюджетам для дорожного хозяйства запланировано 21,8 миллиарда гривень", - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров утвердил и передал на рассмотрение Верховной Рады проект изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год.