Правоохранители взялись дельцов, продающих нарисованные "спецбилеты" на киевский транспорт

Мэр Киева обратил внимание, что спецбилеты на проезд в общественном транспорте, что сейчас работает только для определенных категорий горожан, действительны при условии наличия соответствующего удостоверения.

Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что правоохранительные органы работают над выявлением лиц, которые разместили в Интернете объявление о продаже спецбилетов на проезд в городском транспорте, который отныне работает только для определенных столичной властью категорий горожан.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр Киева заявил во время онлайн-пресс-конференции относительно ситуации в Киеве в условиях введенных противоэпидемических мероприятий и ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

«Правоохранители и специалисты по борьбе с киберпреступностью уже работают над выявлением тех дельцов, которые вчера оперативно размещали объявления о продаже спецбилетов», - отметил Кличко.

Мэр Киева обратил внимание, что спецбилеты на проезд в общественном транспорте в условиях карантина действительны при наличии у пассажира соответствующего удостоверения работника сферы обеспечения жизнедеятельности города.

«Для тех, кто пытается нарисовать спецбилеты, продавать их через Интернет, хочу подчеркнуть, что такой билет действует только вместе с предъявленным удостоверением, которое подтверждает работу человека в той сфере, которая определена для проезда в общественном транспорте», - сказал мэр.

Он сообщил, что за минувшие сутки Департамент транспортной инфраструктуры КГГА, что обеспечивает выдачу специальных билетов, уже выдал более 225 тыс. билетов по заявкам предприятий и учреждений сфер, которые определены властями столицы.

Как сообщал УНИАН, в Киеве с 23 марта общественным транспортом смогут пользоваться лишь отдельные категории граждан.

Да, общественный транспорт столицы перевозит исключительно пассажиров, которые едут на работу на предприятия, обеспечивающие критически важные сферы жизни столицы, – медработников, спасателей, правоохранителей, работников сферы ЖКХ, продуктовых магазинов и аптек. Также общественным транспортом смогут пользоваться сотрудники стратегических предприятий.

Вышеуказанные категории работников смогут пользоваться общественным транспортом в Киеве исключительно по специальным пропускам.

В столице разработаны специальные маршруты общественного транспорта.

В то же время киевляне могут пользоваться личным транспортом.