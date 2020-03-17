В Минздраве рассказали, кто будет контролировать количество пассажиров в транспорте

Ранее в Украине ввели ограничения на передвижение общественным транспортом из-за распространения коронавируса.

Контролировать количество пассажиров в наземном общественном транспорте будут водители и полиция.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге, передает УП.

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"Относительно того, как будет контролироваться количество пассажиров в маршрутках, автобусах, троллейбусах, трамваях. В первую очередь это будет обязанность водителя. Если пассажиры не будут слушаться водителя, он имеет право вызвать полицию. С полицией проводят определенный инструктаж, она будет готова приобщаться на каждый такой вызов. Плюс – полиция обещает обеспечить в топ-местах посадки своих патрульных, чтобы обеспечивать правопорядок", - сказал Ляшко.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров на заседании 16 марта принял решение относительно временного прекращения авиа - и автобусного междугородного сообщений. Городские перевозки могут осуществляться до 10 человек - в маршрутных такси и такси, и до 20 человек - в троллейбусах, автобусах и трамваях.