В Киеве частные перевозчики также дезинфицируют свой транспорт

Сегодня по состоянию на 9:00 свыше 1 тыс. 300 маршрутных автобусов прошли необходимую обработку дезинфицирующими средствами.

В Киеве частные перевозчики, так же, как и коммунальные предприятия по перевозкам, дезинфицируют свой транспорт.

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Об этом заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Александр Густелев написал в Facebook. «Друзья, вчера было много вопросов относительно дезинфекции маршруток, которые курсируют по столице. Информирую, что частные перевозчики, как и КП «Киевпастранс», осуществляют обязательную дезинфекцию транспортных средств перед подачей на линию и после завершения рабочей смены. Сегодня, по состоянию на 9:00 утра, 1327 маршрутных автобусов прошли необходимую обработку дезинфицирующими средствами», - отметил он.

По информации Густелева, ежедневно работники КП «Киевпастранс» обрабатывают 361 автобус, 349 троллейбусов и 276 трамваев, выходящих на маршруты в столице.

Как сообщал УНИАН, 11 марта первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник отметил, что дезинфекцию пассажирского транспорта в столице осуществляют ежедневно.

По его словам, ежедневно перед выездом подвижного состава на маршрут в коммунальном транспорте города осуществляют влажную уборку моющими средствами. Внешне подвижной состав моют при прохождении технического осмотра и в зависимости от уровня его загрязнения. Для обработки поручней салонов, дверей, подоконники, ручек пассажирских сидений и пола дополнительно применяются дезинфицирующие средства. Они внесены в перечень зарегистрированных и разрешенных к использованию на территории Украины, имеют свидетельство о государственной регистрации и предназначены для дезинфекции пассажирского транспорта.

В Киеве с 12 марта введены ограничительно-профилактические меры из-за коронавируса.