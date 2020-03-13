Власти Киева хотят прекратить авиасообщение со странами, где распространяется коронавирус
Мэр Киева Виталий Кличко обратился к Министерству инфраструктуры Украины и руководству международного аэропорта «Борисполь» с просьбой прекратить авиасообщение со странами, где наблюдается значительное распространение коронавируса.
Об этом он написал в Facebook.
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«Мы делаем все возможное, чтобы не допустить распространение болезни в Киеве и Украине. Аэропорты - ворота в нашу страну и один из первых фильтров для недопущения инфицированных людей. Прекращение авиасообщения со странами, где сегодня распространяется эпидемия, необходимо для минимизации вероятности вспышки коронавируса как в Киеве, так и в стране в целом», - написал Кличко.
Он отметил, что обратился с соответствующей просьбой о закрытии авиасообщения со странами, где наблюдается значительное распространение коронавируса, к Мининфраструктуры и руководству аэропорта «Борисполь».
Как сообщал УНИАН, 11 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с 12 марта в Киеве из-за коронавируса ограничивают массовые мероприятия и образовательный процесс.