Власти Киева хотят прекратить авиасообщение со странами, где распространяется коронавирус

Кличко отметил, что закрытие авиасообщения с такими странами «необходимо для минимизации вероятности вспышки коронавируса как в Киеве, так и в стране в целом».

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к Министерству инфраструктуры Украины и руководству международного аэропорта «Борисполь» с просьбой прекратить авиасообщение со странами, где наблюдается значительное распространение коронавируса.

Об этом он написал в Facebook.

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«Мы делаем все возможное, чтобы не допустить распространение болезни в Киеве и Украине. Аэропорты - ворота в нашу страну и один из первых фильтров для недопущения инфицированных людей. Прекращение авиасообщения со странами, где сегодня распространяется эпидемия, необходимо для минимизации вероятности вспышки коронавируса как в Киеве, так и в стране в целом», - написал Кличко.

Он отметил, что обратился с соответствующей просьбой о закрытии авиасообщения со странами, где наблюдается значительное распространение коронавируса, к Мининфраструктуры и руководству аэропорта «Борисполь».

Как сообщал УНИАН, 11 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с 12 марта в Киеве из-за коронавируса ограничивают массовые мероприятия и образовательный процесс.