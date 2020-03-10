АМКУ ожидает снижения цен на АЗС из-за дешевой нефти

В АМКУ отметили, что цену не только на сырую нефть, но и на крупный опт бензина и дизтоплива ожидает существенное падение.

Антимонопольный комитет Украины будет следить за динамикой цен на рынке розничной торговли топливом после обвала цен на нефть на мировом рынке, говорится в сообщении ведомства.

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«Антимонопольный комитет Украины будет внимательно изучать динамику цен на рынке розничной торговли нефтепродуктами. Ведь цену не только на сырую нефть, но и на крупный опт бензина и дизтоплива ожидает существенное падение. И уровень розничных цен должен коррелироваться с изменениями факторов, влияющих на их формирование», - сказано в сообщении.

При этом в АМКУ отметили, что не стоит ожидать такого же стремительного падения цен на АЗС вслед за падением цены на нефть на мировом рынке на 30%.

«Между сырой нефтью и автомобильным баком есть множество звеньев - транспортировка - переработка - снова транспортировка на автозаправочные станции и тому подобное. Однако и практика немедленного повышения цен на бензин в случае подорожания нефти и очень медленного снижения цен после удешевления сырья тоже имеет место. И не только в Украине - самые крупные конкурентные ведомства мира тоже борются с такими проявлениями», - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, нефть марки Brent за выходные зафиксировала падение на 30% - до 34 долл. за баррель, продемонстрировав худшую динамику с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе.

Причиной обвала стоимости нефти стало то, что в прошлый четверг Саудовская Аравия и Россия не смогли договориться по поводу продления соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, и Саудовская Аравия начала ценовую войну.