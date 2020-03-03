Volkswagen раскрыл подробности о своем первым серийном кроссовере на батарейках (фото)

Новинка сможет проезжать до 500 километров без подзарядки.

Компания Volkswagen официально подтвердила, что линейка электрических автомобилей пополнится кроссовером ID.4 — эволюцией концепта 2017 года ID. Crozz. Автомобиль встанет на конвейер уже в этом году.

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К дебюту этого автомобиля марка готовилась три года — уже с момента презентации концепта ID.Crozz было понятно, что в скором времени линейка электрокаров пополнится кроссовером. При этом от своего идейного вдохновителя ID.4 перенял довольно много стилистических решений, которые видны даже при сравнении предсерийной версии с концептом 2017 года, пишет motor.ru.

Построена новинка, как и серийный хэтчбек ID.3, на модульной платформе MEB, которую компания разработала специально для автомобилей с электрической силовой установкой. В компании утверждают, что благодаря отточенной аэродинамике и сниженному коэффициенту лобового сопротивления, дальность хода новинки будет достигать 500 километров.

Высоковольтная аккумуляторная батарея расположена по центру днища, чтобы создать низкий центр тяжести и сбалансировать распределение нагрузки по осям. Информацию о силовой установке в компании пока держат в секрете — производитель лишь рассказал, что сначала на рынок выйдет заднеприводный кроссовер, но чуть позже появится и версия с приводом на все четыре колеса и двумя электромоторами.

Представленный в рамках онлайн-трансляции предсерийный автомобиль должен встать на конвейер уже в этом году, а продажи компания обещает запустить в 2021-м. При этом, в отличие от хэтчбека ID.3, продаваться новинка будет не только в Европе, но и в Китае, и Америке.