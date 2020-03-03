Названы лучшие автомобили года в Европе (фото)

Победителем конкурса стал компактный хэтчбек Peugeot 208, который обошел по баллам электрокары Tesla Model 3 и Porsche Taycan.

Победителем конкурса «Европейский автомобиль года» (ECOTY) стал компакт-кар Peugeot 208 нового поколения. Итоги голосования были традиционно подведены в преддверии Женевского автосалона, который в этом году был отменен из-за эпидемии коронавируса.

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Жюри было представлено 58 автомобильными журналистами из 23 государств, которые распределили баллы между семью финалистами. Peugeot 208 получил 281 очко, опередив электрокары Tesla Model 3 и Porsche Taycan, которые заработали по 242 и 222 балла соответственно, пишет Autonews.

На четвертом месте расположился маленький хэтчбек Renault Clio с 211 баллами, а на пятом месте идет компактный кроссовер Ford Puma. Шестое место заняла Toyota Corolla, а замыкает рейтинг BMW 1-Series третьего поколения.

Peugeot 208 нового поколения был представлен в феврале 2019 года. В гамму моторов входят 1,2-литровые бензиновые агрегаты мощностью от 75 до 130 сил, а также 1,5-литровый 100-сильный дизель. Кроме того, у хэтчбека появилась полностью электрическая модификация с запасом хода в 450 километров.

Победителем прошлогоднего конкурса стал электрический кроссовер Jaguar I-Pace. Впервые за более чем полувековую историю соревнования триумфатора смогли объявить только после второго тура голосования, так как Jaguar I-Pace набрал равное количество баллов с французским спортивным купе Alpine A110 (по 250 очков). В дополнительном этапе голосования большинство участников отдали предпочтение британской модели.