Hyundai представил обновленный i30: что изменилось (фото)

Хэтчбек, фастбек и универсал получили новые бамперы и оптику, 10,25-дюймовую мультимедийную систему, умеренно-гибридные силовые установки и литровый турбомотор.

Компания Hyundai представила обновленную линейку i30. Хэтчбек, фастбек и универсал получили новые бамперы и оптику, 10,25-дюймовую мультимедийную систему, умеренно-гибридные силовые установки и литровый турбомотор. Кроме того, с рестайлингом «подогретое» исполнение N Line появилось у двухобъемного кузова.

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Рестайлинговые Hyundai i30 N Line обзавелись новой оптикой с V-образным рисунком диодов (но лишились дневных ходовых огней в переднем бампере), получили новую радиаторную решетку, доработанный диффузор и колесные диски с алмазным напылением диаметром до 18 дюймов. Теперь в семействе N Line есть не только хэтчбек и фастбек, но и универсал, пишет motor.ru.

Вслед за «младшим» Hyundai i20 семейство i30 отличилось 10,25-дюймовым тачскрином мультимедийной системы. Безальтернативные аналоговые шкалы уступили место опциональной виртуальной «приборке» c 7-дюймовым дисплеем. Развлекательный комплекс по-прежнему не объединен в единый кластер с приборной панелью, но совместим с Android Auto и Apple CarPlay. Также появилась беспроводная зарядка для телефонов.

С рестайлингом гамму силовых агрегатов полностью пересмотрели: в Европе базовые i30 оснастили 1,5-литровым «атмосферником» DPi на 110 лошадиных сил в сочетании с 6-ступенчатой «механикой». Более мощный двигатель — 120-сильную «турботройку» T-GDi объёмом 1,0 литра — можно опционально оснастить 48-вольтовой умеренно-гибридной системой. На вершине гаммы — новая «турбочетвёрка» T-GDi мощностью 160 лошадиных сил, которая электрифицирована по умолчанию. Бензиновые моторы объёмом 1,4 литра из линейки исключены.

Дизель 1.6 CRDi теперь доступен только в двух вариантах форсировки — на 115 и 136 лошадиных сил, причём для более мощной версии полагается гибридный «довесок». Все двигатели, кроме базового бензинового, сочетаются с 6-ступенчатой «механикой» или 7-диапазонным «роботом» с двойным сцеплением. Для гибридных версий доступна ручная 6-скоростная коробка передач iMT с функцией прерывания связи между двигателем и трансмиссией при отпущенной педали газа.

Премьера рестайлинговых i30 пройдет на Женевском автосалоне через неделю. Цены и дату начала продаж на ключевых рынках обнародуют позднее. Чуть позже будет раскрыта обновленная «заряженная» версия i30 N.