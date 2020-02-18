Новый Hyundai i20 рассекретили перед премьерой (фото)

Появились официальные фотографии хэтчбека Hyundai i20 третьего поколения, премьера которого состоится в марте на Женевском автосалоне.

В интернете появились официальные фотографии хэтчбека Hyundai i20 третьего поколения. Премьера автомобиля, получившего совершенно новый дизайн и интерьер, состоится 3 марта в рамках Женевского автосалона.

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На снимках изображен хэтчбек с синим кузовом, контрастирующим с крышей, стойками и корпусами внешних зеркал, окрашенными в черный цвет. От автомобиля второго поколения новинка будет отличаться увеличенной радиаторной решеткой и воздухозаборниками, а сзади появятся Z-образные фонари, соединенные сплошной светодиодной линией, пишет Autonews.

Снимков интерьера пока нет, однако уже известно, что i20 будет доступен с 10,25-дюймовой полностью цифровой приборной панелью, а также с сенсорным дисплеем мультимедиа аналогичной диагонали.

По предварительным данным, в моторную гамму войдет трехцилиндровый атмосферный двигатель объемом 1 л, а также турбированный вариант этого агрегата. Моторы смогут работать как с механической коробкой передач, так и с «роботом» с двумя сцеплениями.

Не исключено, что впоследствии у Hyundai i20 появится «заряженная» N-версия с 1,6-литровой «турбочетверкой» мощностью приблизительно 200 лошадиных сил.