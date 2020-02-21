Представлен новый Volkswagen Caddy: что в нем интересного (фото)

Volkswagen представил семейство коммерческих автомобилей Caddy пятого поколения, которые переехали на новую модульную платформу и получили современные вспомогательные системы.

Volkswagen представил семейство коммерческих автомобилей Caddy пятого поколения. Модель переехала на новую модульную платформу, получила дополнительные модификации, а также обзавелась современными вспомогательными системами.

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Новый Volkswagen Caddy, построенный на масштабируемом шасси MQB, будет доступен в виде семиместного пассажирского автомобиля, развозного фургона, а также в версии с удлиненной колесной базой Cargo Maxi с пространством под две паллеты европейского стандарта. Автомобиль стал длиннее и шире своего предшественника на 93 и 62 мм соответственно. Коэффициент аэродинамического сопротивления уменьшился с 0,33 до 0,30, пишет Autonews.

Впервые автомобиль будет доступен с полностью цифровой фирменной приборной панелью Digital Cockpit, а также информационно-развлекательным комплексом с сенсорными дисплеями диагональю от 6,5 до 10 дюймов. Традиционный механический рычаг заменили электронным стояночным тормозом.

В распоряжении водителя будет 19 различных электронных «помощников», в том числе адаптивный круиз-контроль, система соблюдения рядности движения и функция контроля «слепых» зон.

В линейку двигателей вошли двухлитровые дизельные моторы мощностью 75, 100 и 120 лошадиных сил. Кроме того, доступна 1,5-литровая бензиновая 115-сильная наддувная «четверка», а также агрегат с приводным нагнетателем, работающий на природном газе. Трансмиссии — шестиступенчатая «механика» или семидиапазонный «робот» с двумя сцеплениями.

Volkswagen начнет принимать заказы на новый Caddy в октябре 2020 г., а продажи стартуют в начале следующего года. Цены и комплектации объявят позже.