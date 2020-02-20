Для разовой поездки в Киеве будет нужен QR-билет: где можно купить и как пользоваться

В Киеве приобрести разовый QR-билет для оплаты проезда в городском пассажирском транспорте можно через интернет и в терминалах. QR-билеты можно использовать как в распечатанном виде, так и в электронном, его срок действия составляет 15 суток.

В Киеве приобрести разовый QR-билет для оплаты проезда в городском пассажирском наземном и подземном транспорте можно через интернет и в терминалах.

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Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Отмечается, что с 1 апреля - даты перехода столицы на единый электронный транспортный билет, для разового проезда в столичном общественном транспорте (в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке) необходимо приобрести QR-билет.

Срок действия такого билета составляет 15 суток. Одноразовый QR-билет можно использовать как в распечатанном виде, так и в электронном - на экране смартфона. В транспорте необходимо поднести экран телефона с QR-билетом или распечатанный билет к зеркальной части валидатора, дождаться звука и нажать кнопку «Подтвердить использование».

QR-билеты будут доступны для приобретения в интернет-сети:

- в приложении Kyiv Smart City (раздел «Купить QR-билет» на главной странице, пассажир выбирает количество билетов, платит банковской карточкой, после этого QR-код билета появится в разделе «Мои билеты» и если открыть раздел, то автоматически откроется актуальный QR-билет; в транспорте необходимо поднести экран телефона с QR-билетом к зеркальной части валидатора, дождаться звука и нажать кнопку «Подтвердить использование»);

- в Личном кабинете киевлянина https://my.kyivcity.gov.ua (необходимо войти в личный кабинет, открыть раздел «Каталог услуг», выбрать «Транспортные услуги» - «Электронный билет» - «Мои билеты» - «QR-билет»-«Купить»-«Добавить в корзину»; QR-билет будет доступен в личном кабинете - его можно загрузить, распечатать или переслать по электронной почте».

QR-билет можно будет купить с помощью чат-ботов Kyiv Pay Bot и Kyiv Metro Bot в Telegram и Facebook. Чтобы приобрести QR-билет с помощью чат-бота, нужно выбрать язык общения, принять условия оферты, позволить предоставить свой номер телефона, к которому привязана банковская карта, выбрать опцию «QR-билет» (Киев), ввести количество билетов, подтвердить уплату (комиссия 3%), выбрать карточку. После оплаты в ответ в мессенджере поступит изображение с QR-билетом.

Купить одноразовый QR-билет можно будет в терминалах самообслуживания Ibox, EasyPay, 2click и на станциях метро (в терминалах и кассах): «Академгородок», «Берестейская», «Шулявская», «Вокзальная», «Университет», «Театральная» , «Крещатик», «Арсенальная», «Днепр», «Гидропарк», «Дарница», «Лесная», «Героев Днепра», «Почайна», «Майдан Незалежности», «Льва Толстого», «Дворец Украина», «Лыбидская», «Голосеевская», «Васильковская», «Сырец», «Золотые Ворота», «Кловская», «Славутич», «Осокорки», «Харьковская», «Вырлица», «Красный хутор».

Как сообщал УНИАН, с 1 апреля этого года Киев переходит на единый электронный билет для оплаты проезда, обращение действующих бумажных разовых талонов, которые сейчас используются в наземном общественном транспорте города, и жетонов метрополитена будет прекращено.

Бесконтактные «зеленые» карточки метро можно будет использовать пока на них не закончатся записанные поездки, пополнить их после 1 апреля уже будет нельзя. Приобретенные до 31 марта 2020 поездки на пластиковой бесконтактной карточке, которая действует исключительно в метрополитене, действительны до 31 марта 2021 года.

При этом с 1 апреля будут действовать проездные билеты на 46, 62, 92 и 124 поездки в месяц, стоимостью 290 грн, 390 грн, 575 грн и 770 грн соответственно. Также можно будет приобрести «безлимитные» проездные на все виды общественного транспорта стоимостью 1 тыс. 300 гривен.

Впервые вводится в обращение «туристический» проездной билет - со сроком действия в течение 24, 48 и 72 часов с момента активации. Стоить такой билет 100, 150 и 200 грн соответственно.

Одновременно будут действовать карточки Kyiv Smart Card с возможностью пополнения до 50 поездок за один раз. Поездки могут быть использованы на всех видах наземного общественного транспорта. Такое пополнение дает возможность сэкономить до 1,5 гривни на каждой поездке.

Как известно, с начала 2019 года в рамках внедрения системы электронного билета в наземном транспорте Киева с помощью валидаторов начали фиксировать проезд льготников - владельцев «Карточки киевлянина».

В феврале прошлого года проезд в любом виде общественного транспорта столицы уже можно было оплатить с помощью единого электронного билета (Kyiv Smart Card).

Власти столицы планировали полный переход транспорта на е-билет с 1 ноября 2019 года, однако перенесли этот срок на 1 апреля 2020 года.