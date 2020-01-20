Tesla купила землю для будущего завода в Германии

Маловероятно, что кто-то сможет отобрать у Tesla звание крупнейшего производителя электрокаров в ближайшие несколько лет с учетом полного отсутствия конкурентов на рынке.

В прошлом году Tesla в рекордные сроки построила и ввела в эксплуатацию завод Gigafactory 3 в Шанхае, который стал первым автосборочным предприятием компании за пределами США, а сейчас готовится к строительству следующего европейского завода Gigafactory 4 в Берлине.

Читайте такжеTesla стала дороже GM и Ford вместе взятых

Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Похоже, строительные работы начнутся уже очень скоро. Как стало известно, в начале месяца Tesla подписала с властями в Бранденбурге соглашение о покупке земли для постройки этого самого Gigafactory 4", - говорится в сообщении.

Земельный участок в промышленном районе муниципалитета Грюнхайде имеет площадь более 300 гектаров. Финансовый комитет парламента Бранденбурга одобрил сделку 9 января.

Сама Tesla отказалась комментировать сделку. С другой стороны, все подробности известны. Предварительная оценка стоимости участка - 40,91 миллиона евро. Но сейчас специалисты проверяют территорию на наличие взрывоопасных боеприпасов, оставшись после Второй мировой войны и в зависимости от результатов проверки сумма может быть изменена.

Политики, профсоюзы и местные организации поприветствовали соглашение, поскольку завод должен создать только около 7 тысяч новых рабочих мест. Но, как обычно, не обошлось и без недовольных - около 250 человек устроили акцию против строительства предприятия, заявив о негативном воздействии на окружающую среду и вероятных проблемах с водоснабжением.

Строительство шанхайской Gigafactory 3 началось спустя несколько месяцев после того, как стало известно о покупке земельного участка, а спустя десять месяцев заработал производственная линия по выпуску самого популярного автомобиля компании Model 3. Уже сейчас линия Gigafactory 3, где собирают Tesla Model 3, выдает по 3 тысячи машин в неделю, а после введения второй линии по сборке компактных кроссоверов Model Y и выхода на полную мощность предприятие будет выпускать 250 тысяч автомобилей в год. Маловероятно, что Tesla будет затягивать со строительством Gigafactory 4.

Предыдущие слухи указывали, что европейский завод Gigafactory 4 в Берлине с проектной мощностью 500 тысяч автомобилей в год может заработать уже в 2021 году. Но если строительство стартует в ближайшие месяц-два, то Tesla вполне может уложиться в десятимесячный срок, как в случае с Gigafactory 3. 29 января Tesla опубликует очередной финансовый отчет (по итогам четвертого квартала 2019 года и за весь 2019 год), так что ждем официальных подробностей.

Остается добавить, что за весь 2019 год Tesla реализовала 367 500 автомобилей, что значительно больше, чем за два предыдущие года вместе взятые. Судя по всему, уже в этом году Tesla сможет выйти на объемы производства 500 тысяч автомобилей в год (изначально этой цели компания планировала достичь в 2018 году).

Между тем, курс акций Tesla держится выше отметки 500 долларов и компании всего немного не хватает, чтобы перешагнуть отметку в 100 миллиардов долларов рыночной капитализации.