В "Укртрансбезопасности" проведут тотальную перезагрузку - Мининфраструктуры

По словам министра, это поможет побороть коррупцию в этом органе.

Министерство инфраструктуры Украины планирует провести тотальную перезагрузку Государственной службы по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность).

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Об этом во время презентации планов по дорожному строительству в 2020 году "Сшить Украину" заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Мы сделаем тотальную перезагрузку "Укртрансбезопасности". Они получают достойную заработную плату, и можем бороться с коррупцией в этом важном органе", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября прошлого года Кабинет министров освободил Михаила Ноняка от должности руководителя Укртрансбезопасности. Уже 20 ноября Кабмин назначил на эту должность Александра Погорелого.