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В "Укртрансбезопасности" проведут тотальную перезагрузку - Мининфраструктуры

14:23, 11 февраля 2020
Транспорт
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Глава Мининфраструктуры пообещал бороться с коррупцмией / фото УНИАН

Министерство инфраструктуры Украины планирует провести тотальную перезагрузку Государственной службы по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность).

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Об этом во время презентации планов по дорожному строительству в 2020 году "Сшить Украину" заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Мы сделаем тотальную перезагрузку "Укртрансбезопасности". Они получают достойную заработную плату, и можем бороться с коррупцией в этом важном органе", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября прошлого года Кабинет министров освободил Михаила Ноняка от должности руководителя Укртрансбезопасности. Уже 20 ноября Кабмин назначил на эту должность Александра Погорелого.

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