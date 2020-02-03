Hyundai показал новую Creta (фото, видео)

Публичная премьера модели состоится в Индии 6 февраля

Компания Hyundai опубликовала видеотизер и изображения кроссовера Creta нового поколения, предназначенного для индийского рынка. Модель дебютирует на автосалоне в Нью-Дели 6 февраля.

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Внешне индийский кроссовер почти полностью повторяет черты версии для китайского рынка, которую показали еще в прошлом году. Экстерьер вдохновлен линиями полноразмерного флагманского внедорожника Palisade. Оптика будет трехъярусной: сверху узкие полоски дневных ходовых огней, ниже основные фары и в самом низу противотуманные фары. Задние фонари тоже станут «двухэтажными», а между ними вдоль багажной двери пустят узкую полосу стоп-сигнала, пишет motor.ru.

Иной будет решетка радиатора: у китайской Creta она выполнена в виде герметичных сот необычной формы, индийская же версия получит более простую деталь в клетку, также на эскизе у кроссовера другие диски.

Интерьер пока держат в секрете, но особых радикальных изменений ждать не стоит — скорее всего кроссовер получит салон в духе китайского ix25 с вертикальным дисплеем мультимедийной системы и цифровой приборной панелью.

Габариты тоже пока не разглашают, но китайская версия в свою очередь немного прибавила в размерах: длина автомобиля теперь составляет 4300 миллиметров (+30 миллиметров), ширина — 1790 миллиметров (+10 миллиметров), высота — 1635 миллиметров (+8 миллиметров), а колесная база — 2610 миллиметров (+20 миллиметров).

В Китае Creta пока что можно купить только с одним двигателем: 1,5-литровым «атмосферником» мощностью 115 лошадиных сил. Работает он в паре с вариатором. Привод у кроссовера может быть как передний, так и полный. В гамме для индийской версии могут появиться еще два мотора, которые устанавливают на Kia Seltos для местного рынка: бензиновая «турбочетверка» объемом 1,4 литра и отдачей 140 сил, а также 1,5-литровый дизель мощностью 115 сил.