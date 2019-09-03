Hyundai презентовала новое поколение самого маленького хэтчбека (фото)

Публичный дебют модели i10 состоится через неделю во Франкфурте.

Незадолго до открытия Франкфуртского автосалона компания Hyundai раскрыла внешность и подробности о следующем поколения модели А-класса i10. Новинку спроектировали, разработали и собрали в Европе специально для местного рынка.

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Сменивший поколение хэтчбек получил более динамичный дизайн экстерьера по сравнению с предшественником и незначительно увеличился в габаритах: он стал выше и шире на 20 миллиметров при прежней колесной базе и длине, и доступен как в четырех-, так и в пятиместном исполнении. Объем багажника составляет 252 литра, пишет motor.ru.

В числе внешних отличий – двухцветная окраска кузова, радиаторная решетка чуть иной формы, другие бамперы, модернизированная оптика, в том числе круглые светодиодные ходовые огни, а также 16-дюймовые легкосплавные диски нового дизайна.

В салоне появился восьмидюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы, который возвышается над центральной консолью и визуально объединен с приборной панелью. Мультимедия поддерживает Android Auto и Apple CarPlay.

В списке доступного оборудования указаны камера кругового обзора, беспроводная зарядка и набор систем безопасности: функция предотвращения столкновений, автоматическое переключения света с ближнего на дальний и обратно, а также система удержания автомобиля в полосе и другие.

Новый i10 на старте продаж будет доступен с двумя моторами: трехцилиндровым объемом 1,0 литр (67 сил) и четырехцилиндровым объемом 1,2 литра (84 силы). Оба они сочетаются с пятиступенчатой «механикой» либо «роботом». Цены и комплектации для европейского рынка будут названы ближе к старту продаж.

У Hyundai запланированы и другие новинки, которые появятся до конца 2019 года –например, второе поколение кроссовера Creta, который недавно сфотографировали без камуфляжа, а также следующий «Солярис»для Китая.