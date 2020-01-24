В Украине объявили конкурс на пост главы Администрации морпортов

Претенденты на эту должность должны подать свои заявки до 7 февраля 2020 года.

Министерство инфраструктуры Украины объявило открытый отбор на замещение должности председателя государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ).

Читайте такжеПеревалка грузов в портах Украины достигла максимума за 10 лет

Об этом сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры со ссылкой на решение набсовета АМПУ от 17 января.

Согласно сообщению, одними из ключевых заданий нового руководителя на данной должности являются обеспечение корпоратизации предприятия и преобразования в акционерное общество, улучшение качества инфраструктуры и услуг, налаживание сотрудничества со всеми стейкхолдерами для достижения стабильного развития портовой системы, обеспечение выхода государства из сегмента стивидорной деятельности через механизм концессии или приватизации, усовершенствование планирования землепользования с установлением официальных границ порта и усилением контроля за отводом портовых земель, а также действенная антикоррупционная политика АМПУ.

Отмечается, что кандидат на должность главы Администрации морпортов должен, в частности, иметь высшее образование не ниже магистерского уровня; опыт работы не менее пяти лет по управлению крупными украинскими и международными компаниями с положительной репутацией на руководящих должностях и управлению изменениями и реструктуризации бизнеса; иметь безупречную деловую репутацию; свободно владеть английским языком.

Также сообщается, что наличие второго высшего образования по управлению и бизнес-администрированию, опыт работы в морской отрасли и свободное владение украинским и/или русским языками - будет преимуществом.

Кроме того, преимуществом будет считаться опыт работы на высших руководящих должностях в международных компаниях, предоставляющих услуги в области аудита и управленческого консалтинга, а также опыт разработки и реализации бизнес-стратегии, трансформации бизнеса и повышения эффективности работы.

Также сообщается, что для участия в открытом отборе претендент должен до 7 февраля 2020 года подать заявку компании по отбору персонала Odgers Berndtson.

По данным пресс-службы Мининфраструктуры, данный конкурсный отбор будет состоять из пяти этапов: подача документов претендентами на участие; оценка и анализ заявок каждого претендента; интервью кандидатов с представителями компании по отбору персонала Odgers Berndtson; интервью кандидатов с наблюдательным советом АМПУ; определение победителя конкурса.

В министерстве подчеркнули, что для интервью с набсоветом АМПУ кандидаты должны подготовить презентацию "Сто дней работы в должности председателя Администрации морпортов".

Как сообщал УНИАН, ранее новый министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий провел кадровые чистки в морской отрасли, назвав их "джихадом" против коррупционеров. Среди уволенных – руководители ряда портов, Госслужбы морского и речного транспорта (Морской администрации), а также замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк, который в профессиональных кругах получил прозвище "зам по коррупции".

Справка УНИАН. Администрация морских портов Украины начала работу в июне 2013 года, объединив госпредприятия, которые вошли в новую структуру путем выделения из них стратегических объектов портовой инфраструктуры и другого имущества. На материковой части Украины насчитывается 13 государственных морских портов. В частности, в Одесском регионе работают Одесский, Белгород-Днестровский порты, порт "Черноморск" и порт "Пивденный", в Николаевском регионе расположены Николаевский порт и стивидорная компания "Ольвия". Также Украина имеет свои порты в Азовском регионе – Мариупольский и Бердянский, а на Дунае их всего три – Ренийский, Измаильский и Усть-Дунайский. Порты Херсонского региона – Херсонский и Скадовский.

Порты аннексированного Россией в марте 2014 года Крымского полуострова – Керченский, Севастопольский, Феодосийский, Ялтинский и Евпаторийский.