На АЗС продолжает дешеветь топливо

Ряд сетей АЗС снизили цены на бензин и дизтопливо на 10-40 коп. за литр. Средняя стоимость А-95 составила 26,6 грн/л.

Сетевые операторы с 17 по 20 января снизили цены на бензин и дизельное топливо на 10-40 копеек за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

Так, на станциях АЗС BVS цены снизились на 0,8-1,3 грн/л, до А-92 – 26,29 грн, А-95 – 27,49 грн, ДТ – 25,99 грн. На АЗС «Автотранс» цены снизились на 40-50 копеек за литр, до А-92 – 26,18 грн, А-95 – 27,18 грн, ДТ – 26,18 грн.

На станциях оператора WOG бензин подешевел на 10 копеек за литр, до А-92 – 26,99 грн, А-95 – 27,99 грн, А-95 Премиум – 28,99 грн. На АЗС полтавского оператора «Автотранс» цены снизились на 20 копеек за литр, до А-92 – 25,98 грн, и А-95 – 26,98 грн.

В сети «Укр-Петроль» топливо подешевело на 30-40 копеек за литр, до: А-92 – 24,20 грн, А-95 – 25,20 грн, ДТ – 24,40 грн.

Сообщается, что средние цены на АЗС по состоянию на 20 января составили: А-92 – 25,48 грн, А-95 – 26,60 грн, ДТ – 25,99 грн.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями компаний-участниц топливного рынка, нефте- и газодобывающей отрасли, сетей автозаправочных станций, на котором призвал бизнес активнее снижать цены на бензин с учетом укрепления курса гривни.

Представители компаний-участниц топливного рынка со своей стороны отметили проблему нелегальных АЗС. По их данным, почти 25% автозаправочных станций работают вне закона. Также действуют нелегальные нефтеперерабатывающие заводы.

Президент пообещал активно бороться с нелегальным рынком и уже в начале года провести совещание с правоохранительными органами на эту тему.