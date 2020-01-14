Гончарук отложил полное исчезновение нелегальных АЗС еще на две недели

По словам премьера, закрытие нелегальных АЗС, а также игровых автоматов уже в активном процессе, следующий на очереди - учет древесины.

Через пару недель такое явление как нелегальные автозаправочные станции (АЗС) полностью исчезнет.

Читайте такжеЗа две недели на Полтавщине пресечена деятельность 40 нелегальных АЗС

Об этом заявил на совещании премьер-министр Алексей Гончарук.

"Еще через пару недель такое явление как нелегальные автозаправочные станции исчезнет", - сказал он.

По словам Гончарука, закрытие нелегальных участников рынка топлива, а также игровых автоматов уже в активном процессе, следующий на очереди - учет древесины.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года премьер-министр Алексей Гончарук поручил соответствующим органам закрыть все нелегальные автозаправочные станции в Украине до 9 января 2020 года, отметив, что все АЗС будут работать по лицензиям "или не будут вообще".