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Гончарук отложил полное исчезновение нелегальных АЗС еще на две недели

14:14, 14 января 2020
Транспорт
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Премьер пообещал, что скоро в Украине исчезнут нелегальные АЗС / фото УНИАН

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Об этом заявил на совещании премьер-министр Алексей Гончарук.

"Еще через пару недель такое явление как нелегальные автозаправочные станции исчезнет", - сказал он.

По словам Гончарука, закрытие нелегальных участников рынка топлива, а также игровых автоматов уже в активном процессе, следующий на очереди - учет древесины.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года премьер-министр Алексей Гончарук поручил соответствующим органам закрыть все нелегальные автозаправочные станции в Украине до 9 января 2020 года, отметив, что все АЗС будут работать по лицензиям "или не будут вообще".

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