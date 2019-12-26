Гончарук рассказал, когда в Украине перестанут работать нелегальные АЗС

Гончарук написал, что все АЗС будут работать по лицензиям или небудут работать вообще.

Премьер-министр Алексей Гончарук дал поручение соответствующим органам закрыть все нелегальные автозаправочные станции в Украине до 9 января 2020 года.

Гончарук написал, что все АЗС будут работать по лицензиям или не будут вообще.

«Правительство борется с нелегальными рынками, в частности с теневым оборотом горючего. Дал поручение Государственной фискальной службе, правоохранителям и органам контроля до 9 января 2020 года решить эту проблему», — написал глава правительства.

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Он уточнил, что уже демонтировали 46 незаконных АЗС, начато 18 уголовных производств. Кроме того, по его словам, 31 объект хозяйствования подал документы для получения лицензий.

Гончарук также напомнил, что президент Владимир Зеленский призвал крупнейшие сети автозаправочных станций снизить цены на бензин. Ранее Антимонопольный комитет обязал их снизить цены.

«Речь идет о снижении реальной цены, а не об "акционных" предложениях в сетевых программах лояльности», — написал премьер.

Отметим, что на следующий день после встречи с главой государства крупные сети автозаправочных комплексов действительно несколько снизили цены на бензин.